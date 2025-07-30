كتب - يوسف محمد:

أعرب الياباني واتارا إندو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بارتداء شارة قيادة فريق ليفربول، في مباراة يوكوهاما الودية اليوم.

وحمل واتارا إندو شارة قيادة فريق ليفربول للمرة الأولى، بعد دخوله في الشوط الثاني بدلا من الهولندي فيرجيل فان دايك.

وقال إندو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "أقدر ما فعله فيرجيل فان دايك معي بشدة، كانت لفتة رائعة منه منحي شارة القيادة اليوم".

وأضاف: "حملي شارة قيادة فريق ليفربول اليوم، كانت لحظة رائعة بالنسبة لي، خاصة وأن جميع أفراد عائلتي حضروا اليوم لمتابعة المباراة".

وكان فريق ليفربول الإنجليزي، تمكن من تحقيق الفوز اليوم على حساب فريق يوكوهاما الياباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين، ضمن الجولة الآسيوية للفريق الإنجليزي.

ويذكر أن واتارا إندو كان قد انضم إلى فريق ليفربول، في أغسطس 2023 قادما من فريق شتوتجارت الألماني، مقابل 20 مليون يورو.

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