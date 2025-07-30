كتب - نهى خورشيد

لقت البطلة الأولمبية الألمانية لاورا دالمير مصرعها في حادث مأساوي أثناء ممارستها رياضة تسلق الجبال في منطقة كاراكورام شمال باكستان، إذ تم العثور على جثمانها بعد يومين من فقدان الاتصال بها.

وبحسب تقارير صحيفة ألمانية، تسلقت دالمير جبل ليلى الذي يبلغ ارتفاعه نحو 6094 متراً وذلك برفقة شريكتها، عندما سقطت على الأرض بشكل مفاجئ، اتبع ذلك سقوط صخور وحجارة غمرتها بعد الوفاة.

أشارت التقارير أن الظروف الجوية القاسية منعت فرق الإنقاذ من الوصول إلى الموقع بالمروحيات في الوقت المناسب، ليعلن النادي الباكستاني للتسلق وفاتها ظهر الاثنين الماضي على ارتفاع يناهز 5700 متر.

في سياق متصل، أعربت اللجنة الأولمبية الألمانية عن حزنها، مشيرة في بيان عبر منصة "إكس" إلى أن لاورا كانت أكثر من مجرد بطلة أولمبية، لقد كانت إنسانة ذات قلب نابض وموقف واضح ورؤية خاصة.

وكانت دالمير صاحبة الـ31 عاماً أعلنت اعتزالها في عام 2019 بعد مسيرة حافلة في منافسات البياثلون "التزلج والرماية"، توجت خلالها بذهبيتين أولمبيتين بدورة الألعاب الشتوية، لتصبح أول امرأة تحقق هذا الإنجاز في سباقي السرعة والمطاردة.