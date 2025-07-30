"الثانية هذا الموسم".. جائزة جديدة لميسي في الدوري الأمريكي

كتب - يوسف محمد:

حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي عن شهر يوليو.

وتعد هذه المرة الثانية، الي يتمكن خلالها النجم الأرجنتيني من حصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الأمريكي، خلال الموسم الحالي بعدما حققها في شهر يوليو الماضي، كما أنها تعد الرابعة له منذ الانضمام إلى الدوري الأمريكي.

وخاض ميسي 5 مباريات رفقة انتر ميامي خلال شهر يوليو الماضي، نجح خلالهم في تسجيل 8 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وكان ميسي، انضم إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي في يوليو 2023، قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

اقرأ أيضًا:

لافتة إنسانية من قائد ليفربول في مباراة يوكوهاما مارينوس

رسالة وداع وطموح جديد.. أول تعليق للويس دياز بعد رحيله عن ليفربول