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لافتة إنسانية من قائد ليفربول في مباراة يوكوهاما مارينوس

05:40 م الأربعاء 30 يوليه 2025
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  • عرض 5 صورة
    فان دايك من مباراة ليفربول ويوكوهاما مارينوس_2
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    محمد صلاح من مباراة ليفربول ويوكوهاما مارينوس__5
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    محمد صلاح من مباراة ليفربول ويوكوهاما مارينوس_4
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كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة ليفربول ويوكوهاما مارينوس في ختام الجولة التحضيرية للموسم الجديد، لافتة إنسانية من قائد الريدز فيرجيل فان دايك تجاه زميله الياباني واتارو اندو.

وفاز ليفربول على يوكوهاما مارينوس، بنتيجة 3-1، وسجل فلوريان فيرتز هدفه الأول مع الفريق، إذ صنع الألماني هدف التعادل في الشوط الأول، قبل أن يسجل تري نيوني هدف التقدم، ثم أحرز ريو نجوموها الهدف الثالث.

وفي الشوط الثاني، أدخل أرني سلوت مدرب ليفربول، قائد المنتخب الياباني واتارو إندو من مقاعد البدلاء، وتلقى اللاعب التحية الجماهير الحاضرة.

وعندما غادر فان دايك قائد ليفربول المباراة، لم يمنح شارة القيادة لمحمد صلاح أو روبرتسون، بل منحها لواتارو إندو.

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قائد ليفربول مباراة يوكوهاما مارينوس فان دايك واتارو اندو
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