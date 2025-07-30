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لاعب الأهلي السابق يقترب من الوداد المغربي

03:20 م الأربعاء 30 يوليو 2025
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    يحيى عطية الله لاعب الأهلي2
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله لاعب الأهلي
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    يحيى عطية الله
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كتبت-هند عواد:

يقترب المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي السابق وسوتشي الروسي الحالي، من الانضمام إلى الوداد المغربي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع le360 المغربي، أن الوداد يفاوض الثنائي يحيى عطية الله وأيوب العملود، والمفاوضات تسير في الطريق الصحيح.

وأضاف: "إدارة الوداد تبحث حسم الصفقتين في أقرب وقت، من أجل التحاق عطية الله والعملود لاستعدادات الفريق".

ورحيل يحيى عطية الله عن الأهلي بنهاية الموسم السابق ومنافسات كأس العالم للأندية، بعدما انضم للفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة، عانى خلاله من الإصابات على فترات متفاوتة.

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