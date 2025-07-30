رسالة وداع وطموح جديد.. أول تعليق للويس دياز بعد رحيله عن ليفربول

كتبت-هند عواد:

أعرب الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول المنضم حديثا إلى بايرن ميونخ، عن سعادته بالانتقال إلى العملاق البافاري، مشيرا إلى أنه يرغب في الفوز بالعديد من الألقاب مع البافاري.

وقال دياز في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد جدًا بالتوقيع مع بايرن ميونخ. هذا يعني لي الكثير لأنه أكبر نادٍ في ألمانيا، وأحد أكبر الأندية في أوروبا والعالم، أنا سعيد جدًا بانضمامي إلى هذا الفريق الرائع، هذه المؤسسة العريقة. سأبذل قصارى جهدي دائمًا، كما كنت دائمًا".

وأضاف: "سأحاول دائمًا مساعدة فريقي الجديد بأسلوبي في لعب كرة القدم، وبشخصيتي. الأمر يتعلق بمواصلة مسيرة الكولومبيين هنا في بايرن. هذا يملؤني فخرًا كبيرًا لأنني شخص يأتي ليُنجز ما يُجيده، ليُقدم أفضل ما لديه، ويسعى للفوز بالعديد من الألقاب - هذا ما أريده وما نرغب فيه أكثر من أي شيء آخر".

وودع جماهير ليفربول على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "ثلاث سنوات ونصف سأعتز بها للأبد. وصلتُ بكل أحلامي، وأغادر فخورًا بكل ما حققناه معًا. التقيتُ بأشخاص رائعين، وزملاء رائعين، ومدربين ساعدوني كثيرًا، ومشجعين استثنائيين. ليفربول فريق مميز حقًا، وسأحتفظ بهم جميعًا في قلبي. تنتهي هذه المسيرة هنا، ومن دواعي سروري أن أنظر إلى الوراء وأدرك كم كنا سعداء. ليس فقط بسبب الألقاب التي فزنا بها، بل أيضًا بسبب الاتحاد والصداقة التي جعلت كل ذلك ممكنًا. كانت هناك تقلبات، كما هو الحال دائمًا، ولكن كانت هناك دائمًا حقيقة. كما ينبغي أن تكون في العائلة".

واختتم: "من الجيد أن أغادر وقد أديت واجبي، والأهم من ذلك كله، أن أغادر بطلاً. لكان وداعاً مثالياً لو لم نفقد أحداً منا بهذه الطريقة المأساوية. كما قلتُ، وأكرر، أحمل الجميع في قلبي، وأخص منهم بالتحديد: ديوجو. لن أنساه أبداً. لن ننساه أبداً. شكراً لكم على كل شيء".

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