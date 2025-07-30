مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

نجوم دوري كوريا الجنوبية

- -
14:00

نيوكاسل

مباريات ودية -أندية

ليفربول

0 0
13:30

يوكوهاما مارينوس

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
19:30

سيجن

جميع المباريات

إعلان

كم حقق ليفربول مقابل انتقال لويس دياز إلى بايرن ميونخ؟

12:52 م الأربعاء 30 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    لويس دياز يتمسك بالرحيل عن صفوف ليفربول
  • عرض 8 صورة
    لويس دياز (1)
  • عرض 8 صورة
    لويس دياز يتمسك بالرحيل عن صفوف ليفربول
  • عرض 8 صورة
    لويس دياز يتمسك بالرحيل عن صفوف ليفربول
  • عرض 8 صورة
    لقطة من عام 2023 - جوتا يدعم لويس دياز
  • عرض 8 صورة
    لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي (2)
  • عرض 8 صورة
    لويس دياز لاعب كولومبيا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

انتقال لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونخ، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن دياز انتقل إلى بايرن ميونخ، مقابل 65.5 مليون جنيه إسترليني، بعدما غاب عن المباراة الودية التي خسرها الريدز من ميلان في هونج كونج يوم السبت.

ووافق ليفربول على رحيل لاعبه بعد مفاوضات بين الناديين، رغم أن الريدز كان مترددا في البداية، ورفض عرضا من برشلونة في يونيو الماضي.

اقرأ أيضًا:

بعد 7 صفقات.. هل أنهى الزمالك موسم الانتقالات الصيفية؟

هذا موقف صلاح.. الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بالكرة الذهبية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لويس دياز ليفربول انتقال لويس دياز إلى بايرن ميونخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 77 عامًا
زلزال كامتشاتكا يهز الأرض: تحذيرات من تسونامي عالمي يمتد لساعات وعمليات إجلاء عاجلة