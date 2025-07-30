كم حقق ليفربول مقابل انتقال لويس دياز إلى بايرن ميونخ؟

كتبت-هند عواد:

انتقال لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونخ، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن دياز انتقل إلى بايرن ميونخ، مقابل 65.5 مليون جنيه إسترليني، بعدما غاب عن المباراة الودية التي خسرها الريدز من ميلان في هونج كونج يوم السبت.

ووافق ليفربول على رحيل لاعبه بعد مفاوضات بين الناديين، رغم أن الريدز كان مترددا في البداية، ورفض عرضا من برشلونة في يونيو الماضي.

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