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صلاح يقود الهجوم.. تشكيل ليفربول لمواجهة يوكوهاما مارينوس

12:26 م الأربعاء 30 يوليو 2025
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كتبت-هند عواد:

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيلته لمواجهة يوكوهاما مارينوس وديا، على ملعب "نيسان"، وذلك في الواحدة والنصف ظهر اليوم.

ويبدأ الوافدون الجدد ميلوس كيركيز وجيورجي مامارداشفيلي وفلوريان ويرتز في تشكيل ليفربول الأساسية لأول مرة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: مامارداشفيلي، فان دايك، كوناتي، زوبوسزلاي، صلاح، جاكبو، جرافنبرتش، إيكيتيكي، كيركيز، فيرتز، برادلي.

فيما يأتي على مقاعد البدلاء كل من، وودمان، بيتشي، إندو، نونيز، ماك أليستر، جونز، إليوت، تسيميكاس، روبرتسون، فريمبونج، نجوموها، مورتون، ستيفنسون، نيوني.

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