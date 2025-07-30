بين صلاح وروبرتسون.. من يحمل شارة قيادة ليفربول بعد فان دايك؟

كتبت-هند عواد:

بات القائد الثاني للفريق الأول لليفربول الإنجليزي، مجهولا بعد رحيل ترينت ألكسندر- أرنولد إلى ريال مدريد.

وحسم الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، قراراه بشأن القائد الثاني بعد فان دايك، ما بين محمد صلاح أو روبرتسون، لكنه يُبقي أوراقه سرية، وقال في تصريحات: "لن أخبر الجميع بعد".

ومن جانبه، رد روبرتسون على أنباء توليه شارة قيادة الريدز "نائب فان دايك"، وقال بعد مباراة ميلان الودية في هونج كونج: "لم أسمع شيئًا. أنا ومحمد صلاح وأليسون وفيرجيل جزءٌ من فريق القيادة، لم يتحدث المدرب مع أيٍّ منا بعد. نحن الأربعة مجموعةٌ مترابطةٌ في مساعدة اللاعبين الجدد. لقد قضينا وقتًا طويلًا في هذا النادي. نعرف ما يتطلبه الأمر، ونعرف أيضًا مدى صعوبة الحفاظ على مستوى عالٍ كما يتوقعه المشجعون".

ووصل الثنائي محمد صلاح وروبرتسون إلى ليفربول في صيف عام 2017، وكان أول ظهور للمصري مع الريدز يوم 12 أغسطس من نفس العام، فيما لعب روبرتسون أول مباراة بعد أسبوع.

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