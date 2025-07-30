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ليس المعبد البوذي فقط.. كيف مارس لاعبو ليفربول الطقوس اليابانية؟

11:12 ص الأربعاء 30 يوليو 2025
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    فان دايك وكوناتي بمعاطف هابي_Easy-Resize.com
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    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (4)
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    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (3)
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    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (1)
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    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (5)
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    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (6)
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    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (2)
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    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (7)
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    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (2)
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كتبت-هند عواد:

لقت صورة لاعبي ليفربول –بينهم محمد صلاح- وهم يمارسون الطقوس اليابانية بجلسة تأمل داخل معبد "إيكوين" في طوكيو، رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أنها لم تكن الطقوس الوحيدة التي مارسها لاعبي ليفربول، إذ عند وصولهم إلى اليابان، ارتدى فان دايك، كوناتي، إندو، ويرتز، كودي جاكبو، كوستاس تسيميكاس معاطف "هابي"، وهي زي ياباني تقليدي يُرتدى عادةً في المهرجانات.

وكانت الفكرة إعادة إحياء صورة تعود إلى ما يقرب من 60 عامًا عندما ارتداها البيتلز "فرقة روك غنائية بريطانية تشكلت في ليفربول في عام 1960" عند وصولهم إلى اليابان.

وفي معبد "إيكوين، ظهر مجموعة من لاعبي ليفربول من بينهم صلاح، وهم يمارسون جلسات التأمل، والتي كانت ضمن برنامج تدريبي مكثف للريدز.

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ممارسة لاعبي ليفربول للطثوس اليابانية لاعبو ليفربول في معبد بوذي محمد صلاح في معبد بوذي
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