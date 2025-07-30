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لافتة هادئة.. لاعبو ليفربول يرتدون قمصانا خاصة في مباراة اليوم

10:34 ص الأربعاء 30 يوليو 2025
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    ميلان ضد ليفربول
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    ميلان ضد ليفربول
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    ميلان ضد ليفربول
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    مباراة ليفربول وميلان
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    مباراة ليفربول وميلان
  • عرض 7 صورة
    مباراة ليفربول وميلان
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كتبت-هند عواد:

يرتدي الفريق الأول لليفربول الإنجليزي، قمصانا خاصة في مباراته الودية ضد يوكوهاما إف مارينوس، المقرر لها في الواحدة والنصف ظهر اليوم الأربعاء، أمام أكثر من 70 ألف مشجع في ملعب نيسان.

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك"، أن لاعبي ليفربول سيرتدون قمصانا خاصة، كجزء من شركة النادي مع شركة كودانشا، إذ سيحمل الجزء الخلفي من القمصان أسماء وأرقامًا صممها الخطاط الياباني الشهير ريو أكيزوكي.

وتقول أكيكو كاميا، نائبة مدير شركة كودانشا: "إنها لفتة هادئة من الاحترام والخيال والاتصال - مقدمة من اليابان إلى ليفربول، كل حرف ورقم، فريد في شكله، يتناغم مع الآخرين. معًا، يتحدثون بقوة هادئة وانسجام - كفريق واحد".

ويواجه ليفربول نظيره يوكوهاما إف مارينوس، في نهائي تحدي الدوري الياباني، ضمن جولة الريدز الآسيوية للتحضير للموسم الجديد، وهي الثانية للفريق، بعد الخسارة من ميلان بنتيجة 3-2.

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ليفربول ليفربول ويوكوهاما مارينوس مباراة ليفربول الودية
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