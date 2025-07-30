بعد عام من تعافيه.. إصابة حارس مرمى النصر السابق بسرطان الدم

كتبت-هند عواد:

أصيب السعودي حسين شيعان حارس مرمى النصر السابق، بسرطان الدم مجددا، بعد عام واحد من إعلان شفائه.

وكتب الإعلامي السعودي متعب بن عبدالله الهزاع، على حسابه بموقع "إكس": "دعواتكم للاعب حسين شيعان بالشفاء العاجل أصيب بسرطان في الدم، اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف عبدك حسين أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاءً لا يغادر سقمًا يارب، أتمنى من رجال الأندية اللي لعب لهم الكابتن أن يقفوا معه وجميع من لديه القدره".

دعواتكم للاعب حسين شيعان بالشفاء العاجل اصيب بسرطان في الدم

اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف عبدك حسين أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاءً لا يغادر سقمًا يارب 🤲🏻@hussainshian23

اتمنى من رجالات الأندية اللي لعب لهم الكابتن ان يقفوا معه وجميع من لديه القدره

#النصر#الشباب#الهلال… https://t.co/JJGXvnBK7N — متعب بن عبدالله الهزاع (@AlhazzaMutab) July 28, 2025

وفي أكتوبر 2023، أصيب حسين شيعان للمرة الأولى بالسرطان، حينما كان لاعبا في صفوف الأخدود، قبل أن يعلن تعافيه في يوليو 2024.

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