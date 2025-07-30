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بعد عام من تعافيه.. إصابة حارس مرمى النصر السابق بسرطان الدم

09:47 ص الأربعاء 30 يوليه 2025
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    حسين شيعان حارس مرمى النصر السابق (3)
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كتبت-هند عواد:

أصيب السعودي حسين شيعان حارس مرمى النصر السابق، بسرطان الدم مجددا، بعد عام واحد من إعلان شفائه.

وكتب الإعلامي السعودي متعب بن عبدالله الهزاع، على حسابه بموقع "إكس": "دعواتكم للاعب حسين شيعان بالشفاء العاجل أصيب بسرطان في الدم، اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف عبدك حسين أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاءً لا يغادر سقمًا يارب، أتمنى من رجال الأندية اللي لعب لهم الكابتن أن يقفوا معه وجميع من لديه القدره".

وفي أكتوبر 2023، أصيب حسين شيعان للمرة الأولى بالسرطان، حينما كان لاعبا في صفوف الأخدود، قبل أن يعلن تعافيه في يوليو 2024.

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حسين شيعان إصابة حسين شيعان بالسرطان حارس النصر السابق
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