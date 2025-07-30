مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

ليفربول

- -
13:30

يوكوهاما مارينوس

مباريات ودية -أندية

نجوم دوري كوريا الجنوبية

- -
14:00

نيوكاسل

مباريات ودية -أندية

النصر

- -
18:30

تولوز

جميع المباريات

إعلان

هذا موقف صلاح.. الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بالكرة الذهبية

08:00 ص الأربعاء 30 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان
  • عرض 9 صورة
    لامين يامال
  • عرض 9 صورة
    لامين يامال
  • عرض 9 صورة
    عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 9 صورة
    عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف موقع "سكور 90"، توقعات الذكاء الاصطناعي للفائز بالكرة الذهبية 2025، التي تمنح من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في العالم.

وحصر الذكاء الاصطناعي، التنافس على الكرة الذهبية 2025، بين الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان والإسباني لامين يامال لاعب برشلونة، واستبعد المرشحين السابقين من بينهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وبلغت نسبة فوز عثمان ديمبلي بالكرة الذهبية، وفقا لتوقعات الذكاء الاصطناعي، 63% مقابل 13% لنجم برشلونة لامين يامال.

ويقام حفل الكرة الذهبية، يوم الإثنين 22 سبتمبر 2022، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور نخبة من نجوم الرياضة، للكشف عن أفضل لاعب ولاعبة وأفضل لاعب شاب، إضافة إلى أفضل حارس مرمى.

اقرأ أيضًا:

لماذا طلب المصري ضم عواد في صفقة تبادلية؟.. مصدر يُجيب

"المسدس في ظهره".. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على ما فعله عبدالقادر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الكرة الذهبية الذكاء الاصطناعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان