هذا موقف صلاح.. الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بالكرة الذهبية

كتبت-هند عواد:

كشف موقع "سكور 90"، توقعات الذكاء الاصطناعي للفائز بالكرة الذهبية 2025، التي تمنح من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في العالم.

وحصر الذكاء الاصطناعي، التنافس على الكرة الذهبية 2025، بين الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان والإسباني لامين يامال لاعب برشلونة، واستبعد المرشحين السابقين من بينهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وبلغت نسبة فوز عثمان ديمبلي بالكرة الذهبية، وفقا لتوقعات الذكاء الاصطناعي، 63% مقابل 13% لنجم برشلونة لامين يامال.

ويقام حفل الكرة الذهبية، يوم الإثنين 22 سبتمبر 2022، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور نخبة من نجوم الرياضة، للكشف عن أفضل لاعب ولاعبة وأفضل لاعب شاب، إضافة إلى أفضل حارس مرمى.

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