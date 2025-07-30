غيبوبة وغياب 20 شهرا.. قصة عودة لاعب منتخب السويد للحياة

كتب - محمد القرش:

سجل كريستوفر أولسون لاعب فريق آي كيه سليبنر السويدي هدفا لفريقه في مباراة ودية، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2025/26.

لكن ذلك الهدف لم يكن عاديا، بل كان هدف العودة للحياة بعد دخوله في غيبوبة وغيابه عن الملاعب لمدة 20 شهرا.

وفي فبراير 2024، تعرض لاعب خط الوسط السويدي لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى ووضع على جهاز التنفس الصناعي ودخل في غيبوبه، حيث عجز الأطباء عن تشخيص حالته.

وبعد بحث الأطباء عن نوع الإصابة، كُشف عن مرض الالتهاب في الأوعية الدموية الدماغية، وبدأ رحلة علاجه داخل مركز متخصص في إعادة تأهيل الأعصاب.

واتفق كريستوفر مع نادي ميتييلاند الدنماركي على فسخ التعاقد بالتراضي، قبل أن ينضم إلى الدوري السويدي الدرجة الثانية.

وبعد المباراة، قال اللاعب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "تي تي": "شعرت بنشاط في بداية المباراة، لكن قل ذلك بعد 30 دقيقة، لكن سعيد بالمشاركة في 45 دقيقة بلقاء اليوم".