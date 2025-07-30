ستوري نجوم كرة القدم.. شيكابالا مع أسرته.. وفتوح في مران المستبعدين

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 15 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر أحمد نادر السيد حارس مرمى باوك اليوناني حاليا والزمالك سابقا، مقطع فيديو لشقيقته تمارا لاعبة سلة الأهلي، خلال مشاركتها مع منتخب مصر.

وشارك أحمد فتوح لاعب الزمالك صورته مع زميله بالفريق أحمد الجفالي، خلال مشاركة الثنائي في مران المستبعدين، فيما نشر سيف فاروق جعفر صورته مع حسام عبد المجيد من مران الأبيض.

وهنأ إمام عاشور لاعب الأهلي، زميله مروان عطية بمولودته الجديدة "ألما"، ونشر صورته مع ابنته "كايلا" ومروان و"ألما"، وكتب: "ألف مبروك يا حبيبي، تتربى في عزك".

ونشر مروان عطية صورته مع ابنته فور ولادتها، وصورته مع زوجته وابنتهما، فيما نشر محمد رضا "بوبو" لاعب بيراميدز، صورة أحمد عاطف "قطة" وهو نائم أثناء عودة الفريق من معسكر تركيا.

وكتب ناصر ماهر لاعب الزمالك على خاصية "القصص القصيرة" بموقع "إنستجرام": "الحمدلله على ما أقسم، الحمدلله على ما أنعم، الحمدلله على لطفه، الحمدلله على كرمه، الحمدلله على خيره".