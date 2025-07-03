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أول صورة لمروان عطية بعد خضوعه لعملية جراحية

11:50 م الخميس 03 يوليه 2025
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    مروان عطية من مباراة إنتر ميامي (2)
  • عرض 9 صورة
    مروان عطية
  • عرض 9 صورة
    مروان عطية (2)
  • عرض 9 صورة
    مروان عطية (1)
  • عرض 9 صورة
    مروان عطية من مباراة إنتر ميامي (1)
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    تدخل مروان عطية على سواريز
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    مروان عطية
  • عرض 9 صورة
    مروان عطية
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خضع مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس، إلى جراحية ناجحة لعملية "الفتاق".

وكان أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للمارد الأحمر، أن لاعب الوسط أجرى عملية جراحية ناجحة وأنه سيغادر المستشفى غدا.

وأشار طبيب الفريق أن عطية، سيحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع قبل أن يعود للبدء في البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به.

وانتشرت صورة لمروان عطيبة رفقة أحد أصدقائه عقب الخضوع إلى العملية الجراحية مباشرة، خلال تواجده داخل المستشفى.

ويذكر أن مروان عطية، كان قد تواجد مع النادي الأهلي خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي ودعها المارد الأحمر من دور المجموعات.

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مروان عطية النادي الأهلي مروان عطية يخضع لعملية جراحية كأس العالم للأندية
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