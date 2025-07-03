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في بيان مؤثر.. أول تعليق من مدرب ليفربول على وفاة دييجو جوتا

09:54 م الخميس 03 يوليو 2025
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    سلوت ودييجو جوتا
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    يورجن كلوب وديوجو جوتا (10)
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    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (14)
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    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (2)
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    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (3)
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    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (8)
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    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (6)
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    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (4)
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كتب- محمد عبدالهادي:

خرج المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن صمته بعد حالة الصدمة التي تلقاها النادي في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، وذلك بوفاة دييجو جوتا لاعب الفريق.

وكان جوتا قد لقي حتفه اليوم بعد تعرضه لحادث سير مروع خلال قيادته لسيارته، بعدما انفجر إطار سيارته لتنجرف بعيدًا عن الطريق وتشتعل بالنيران.

وقال سلوت في بيانه: ليس لدي الكلمات للتعبير عن حجم الصدمة، فالذي يمكن قوله؟ ما الذي يمكن لأي حد قوله في وقت كهذا، فكل ما يجول بخاطري هي مشاعر مثل كثير من الناس أحبوه كثيرًا الأكيد أننا سنهتم بعائلته كثيرًا."

وقال:"أتعامل مع الموقف كإنسان ليس كمدرب، أفكاري تنبع من أب وأخ وابن وعم وهي إلى أسرة ديوجو وأندري."

وواصل كلامه: "ندعم عائلته، لن يسيروا لوحدهم أبدًا. اللاعبون والجهاز الفني وكل مشجعي ليفربول كلهم معكم اليوم، وبما رأيته اليوم فعائلة كرة القدم الكبيرة معكم كذلك."

وقال : "جوتا كان شخص متواضع، حيث لم يسع يومًا للشهرة ولكنه وصل إليها، فهو شخص جعل الجميع من حوله جيدين. شخص اهتم بعائلته كثيرًا."

وواصل: "حين تحدثنا سويا لآخر مرة هنأته على الفوز مع البرتغال بلقب دوري أمم أوروبا وتمنيت له التوفيق في زفافه. كان صيفًا مثاليًا لديوجو ومن المؤسف أنه انتهى بهذا الشكل."

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دييجو جوتا وفاة دييجو جوتا آرني سلوت ليفربول
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