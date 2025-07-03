كتب - يوسف محمد:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الوقوف دقيقة حداد، قبل كل مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه في حادث سير.

وتوفى ديوجو جوتا لاعب ليفربول وشقيقه أندريه سيلفا لاعب بينافيل اليوم الخميس، بعد تعرض الثنائي لحادث سير مروع، في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

وتنطلق مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية غدا الجمعة، بمباراة تجمع بين فريقي الهلال السعودي وفلومنينسي البرازيلي.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، أن جوتا كان يسافر رفقة شقيقه على الطريق السريع A52، في نطاق بلدية سيرناديا، وتعرضت السيارة التي كانا يستقلانها، للانفجار في أحد الإطارات، مما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.

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