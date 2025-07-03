كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حكم مباراة تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويلاقي فريق تشيلسي نظيره بالميراس، يوم السبت المقبل الموافق 5 يوليو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات ربع نهائي مونديال الأندية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة تشيلسي وبالميراس إلى الحكم الإيراني رضا علي فغاني.

وكان فغاني أدار مباراة الافتتاح في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، التي جمعت بين النادي الأهلي أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبخلاف مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، التي جمعت بين الأهلي وإمنتر ميامي، أدار فغاني أيضًا مباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز وانتهت بفوز الفريق الألماني بهدفين مقابل هدف.

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