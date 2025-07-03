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"إنساني و تهديفي".. كيف كان دييجو جوتا رجل اللحظات الحاسمة في ليفربول؟

07:38 م الخميس 03 يوليه 2025
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    ديوجو جوتا
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    ديوجو جوتا
  • عرض 4 صورة
    ديوجو جوتا
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كتب - نهى خورشيد

رحل النجم البرتغالي دييجو جوتا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في حادث سير مأساوي برفقة شقيقه أندريه سيلفا، ليترك خلفه مسيرة كروية حافلة جعلته بمثابة هدافٍ تاريخياً في ذاكرة جماهير الريدز.

ورغم أن جوتا لم يكن الهداف الأكثر تسجيلاً فى تاريخ ليفربول بالأرقام، لكنه كان هداف اللحظات الكبرى، اللاعب الذي يُراهن عليه في أصعب المباريات، بفضل تسجيله في الديربيات والمباريات المصيرية الكبرى.

منذ انضمامه إلى ليفربول في 2020، سجل دييجو 65 هدفاً في 182 مباراة، بينها أهداف حاسمة ضد إيفرتون، وآرسنال، وليستر، وقاد الفريق للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسَي الاتحاد والرابطة.

ورغم الإصابات المتكررة، لقبه جماهير ليفربول بـ "جوتا القاتل" بفضل لمسته الأخيرة وحسّه التهديفي الفريد.

لم يكن جوتا نجماً داخل الملعب فقط، إذ عرف بتواضعه وإنسانيته، بجانب شغفه بألعاب الفيديو حتى أصبح بطلاً عالمياً في لعبة FIFA.

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دييجو موتا ليفربول الريدز أندريه سيلفا كيف كان دييجو جوتا رجل اللحظات الحاسمة في ليفربول
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