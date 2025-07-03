يوسف البلايلي يثير الجدل من جديد بعد أزمته في فرنسا.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

عاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، نجم الترجي التونسي، إلى الواجهة مجدداً بعد حادثة مثيرة للجدل في مطار "رواسي" بمدينة باريس، حيث تم توقيفه من قبل الأمن الفرنسي إثر اشتباك لفظي مع طاقم الطائرة التي كان يستقلها.

الحادثة أثارت موجة من الانتقادات وردود الأفعال في كل من فرنسا والجزائر، خاصة بعد التصرفات التي قام بها بلايلي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر فيديو انتشر عبر وسائل الإعلام بلايلي مكبّل اليدين من قبل الأمن في المطار، مما أثار استغراب الجمهور.

وفي خطوة أثارت استهجاناً واسعاً، نشر بلايلي على حسابه في "إنستغرام" قصة تحتوي على صورة لشخصين من طاقم الطائرة، مكتوب عليها "جزائري وأفتخر"، مرفقة بشتم وعبارات مسيئة تجاه الطاقم.

ووصفت إذاعة "RMC" الفرنسية تصرفات بلايلي بأنها "انزلاق خطير"، مشيرة إلى أن الإساءة التي وجهها للاعبين في الطاقم لا تتناسب مع مكانته كلاعب دولي يملك مسيرة مهنية كبيرة مع المنتخب الجزائري.

ولم تتوقف التصرفات المثيرة للجدل عند هذا الحد، حيث نشر بلايلي لاحقاً فيديو له رفقة ابنه أمير وهما يرددان أغنية جزائرية للفنان "الشاب بلال"، تحمل كلمات استفزازية تشير إلى أن الفرنسيين "لا يمتلكون إلا اللسان"، ما زاد من حدة الجدل حول تصرفاته.