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لم يخسر العالم ديوجو جوتا فقط .. وفاة لاعب كرة قدم في قصف غزة

07:03 م الخميس 03 يوليو 2025
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    سيارة ديوجو جوتا_Easy-Resize.com
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    مهند الليلي
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كتب- نهى خورشيد

تلقت الرياضية الفلسطينية والعربية نباً مؤلماً، اليوم الخميس، بوفاة مهند الليلي لاعب كرة قدم نادي خدمات المغازي إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأعلن نادي خدمات المغازي عبر حسابه الرسمي :"نادي خدمات المغازي يزف إلى الجنة الشهيد البطل ونجم نادي خدمات المغازي (مهند فضل الليلي) متأثراً بإصابته بعد قصف منزلهم الأسبوع الماضي… نُعزي أهله وذويه وأصحابه وزملاءه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب أحد الرواد على منصة "إكس":" لم يخسر عالم كرة القدم اليوم دييجو جوتا فحسب، بل خسر أيضًا لاعب كرة القدم الفلسطيني، الكابتن مهند الليلي، الذي قُتل في القصف الإسرائيلي لمخيم المغازي للاجئين في غزة مع أكثر من 100 شخص منذ منتصف الليل".

وتأتي وفاته بعد ساعات من إعلان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وفاة اللاعب مصطفى أبو عميرة أيضاً.

وفي سياق متصل، وفاة البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس 3 يوليو عن عمر ناهز 28 عاما، في حادث سيارة بعد أيام من زفافه.

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