تحدث عنه قبل وفاته.. كيف كانت علاقة محمد صلاح وديوجو جوتا؟

كتبت-هند عواد:

جمعت المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وزميله في الفريق الراحل ديوجو جوتا، علاقة قوية، إذ قطع الأول إجازته التي كان يقضيها في اليونان، وسيعود إلى إنجلترا غدا الجمعة، بعد نبأ وفاة البرتغالي.

وتوفى البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، في حادث سير صباح الخميس بإسبانيا، نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة التي كانا يستقلانها، أثناء محاولتهما تجاوز سيارة أخرى، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق، واشتعال النيران فيها.

وخلال الموسم الماضي، أشاد جوتا بالمصري محمد صلاح، وقال عنه في مقابلة مع شبكة " ESPN": "من الصعب حقًا مقارنة العصور "بين الأجيال". إنه أمر مختلف تمامًا، ولكن من المؤكد أنه يجب أن يكون جزءًا من تلك المحادثة، محمد صلاح من بين أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاع".