كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

تحدث عنه قبل وفاته.. كيف كانت علاقة محمد صلاح وديوجو جوتا؟

06:02 م الخميس 03 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ديوجو جوتا ومحمد صلاح (2)
  • عرض 9 صورة
    ديوجو جوتا ومحمد صلاح (1)
  • عرض 9 صورة
    ديوجو جوتا ومحمد صلاح (4)
  • عرض 9 صورة
    ديوجو جوتا ومحمد صلاح (3)
  • عرض 9 صورة
    ديوجو جوتا ومحمد صلاح (6)
  • عرض 9 صورة
    ديوجو جوتا ومحمد صلاح (8)
  • عرض 9 صورة
    ديوجو جوتا ومحمد صلاح (7)
  • عرض 9 صورة
    ديوجو جوتا ومحمد صلاح (9)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

جمعت المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وزميله في الفريق الراحل ديوجو جوتا، علاقة قوية، إذ قطع الأول إجازته التي كان يقضيها في اليونان، وسيعود إلى إنجلترا غدا الجمعة، بعد نبأ وفاة البرتغالي.

وتوفى البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، في حادث سير صباح الخميس بإسبانيا، نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة التي كانا يستقلانها، أثناء محاولتهما تجاوز سيارة أخرى، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق، واشتعال النيران فيها.

وخلال الموسم الماضي، أشاد جوتا بالمصري محمد صلاح، وقال عنه في مقابلة مع شبكة " ESPN": "من الصعب حقًا مقارنة العصور "بين الأجيال". إنه أمر مختلف تمامًا، ولكن من المؤكد أنه يجب أن يكون جزءًا من تلك المحادثة، محمد صلاح من بين أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاع".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديوجو جوتا ومحمد صلاح وفاة ديوجو جوتا محمد صلاح ماذا قال ديوجو جوتا عن صلاح دييجو جوتا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

صندوق النقد: دمج مراجعتين من برنامج مصر وانتظار إصلاحات سبتمبر
سببان.. لماذا أجل صندوق النقد المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة؟
احسب إيجارك الجديد.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم وموعد تطبيقها