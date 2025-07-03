بعد وفاة جوتا.. أحمد حسن كوكا يوجه رسالة لمحمد صلاح

كتبت-هند عواد:

نعى أحمد حسن كوكا لاعب لوهافر الفرنسي، البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، موجها رسالة إلى المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

وكتب كوكا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "شباب، أصحاء، ناجحون، وفي لحظة واحدة، قد يزول كل شيء، نعيش ظانين أن لدينا الوقت، لكن الحقيقة هي أن لا أحد يعلم ما يخبئه لنا الغد. لا أحد يعلم متى تنتهي حياته".

وأضاف: "لذلك، يجب أن نستيقظ كل يوم بشكر وامتنان في قلوبنا. ممتنون لله لأنه منحنا فرصة أخرى للتنفس، والابتسام، والحب، وأن نكون أفضل، عش ​​كل لحظة كأنها الأخيرة، لا كراهية، لا حزن، لا ندم، فقط سلام، ولطف، وهدف".

واختتم موجها رسالة لمحمد صلاح: "ارقد بسلام، ديوغو جوتا، تعازيّ الحارة يا أخي".

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