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حزن عميق.. يورجن كلوب ينعى ديوجو جوتا برسالة مؤثرة

04:39 م الخميس 03 يوليه 2025
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كتبت-هند عواد:

نعى يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول الإنجليزي، البرتغالي ديوجو جوتا لاعب الريدز الحالي، الذي وافته المنية صباح اليوم، في حادث سير مروع.

وكتب كلوب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "هذه لحظةٌ أعاني فيها، لا بد أن هناك حكمة أكبر، لكنني لا أستطيع رؤيتها أشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه لم يكن ديوجو لاعبًا رائعًا فحسب، بل كان أيضًا صديقًا عزيزًا، وزوجًا وأبًا مُحبًا وعطوفًا".

واختتم: "كل دعواتي لزوجته روت، والأطفال، والعائلة، والأصدقاء، وكل من أحب جوتا، ارقد بسلام يا جوتا.. مع حبي".

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