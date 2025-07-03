شاهد آخر هدف سجله ديوجو جوتا قبل وفاته

كتبت-هند عواد:

توفى البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 28 عاما، في حادث سيارة رفقة شقيقه أندريه سيلفا، على الطريق السريع A52، ضمن نطاق بلدية سيرناديّا الإسبانية.

وقبل 3 أسابيع احتفل ديوجو جوتا بكأس دوري الأمم الأوروبية رفقة منتخب بلاده البرتغال، عقب الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 5-3، وحل جوتا بديلا في تلك المباراة.

وقبل تتويج جوتا مع منتخب البرتغال، حقق لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وسجل آخر أهدافه في شباك إيفرتون، في لقاء انتهى بهدف نظيف لصالح فريقه.

وأقيمت مباراة ليفربول وإيفرتون التي سجل فيها جوتا آخر أهدافه، يوم 2 أبريل الماضي 2025، في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

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