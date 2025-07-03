كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

من هو أقرب صديق لـ ديوجو جوتا في كرة القدم؟

02:25 م الخميس 03 يوليو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    ديوجو جوتا وروبن نيفيز (2)
  • عرض 14 صورة
    ديوجو جوتا وروبن نيفيز (3)
  • عرض 14 صورة
    ديوجو جوتا وروبن نيفيز (1)
  • عرض 14 صورة
    دييجو جوتا مع منتخب البرتغال (2)
  • عرض 14 صورة
    دييجو جوتا مع ليفربول (1)
  • عرض 14 صورة
    دييجو جوتا (3)
  • عرض 14 صورة
    دييجو جوتا (1)
  • عرض 14 صورة
    دييجو جوتا (2)
  • عرض 14 صورة
    دييجو جوتا مع منتخب البرتغال (1)
  • عرض 14 صورة
    عائلة دييجو جوتا (2)
  • عرض 14 صورة
    دييجو جوتا مع منتخب البرتغال (2)
  • عرض 14 صورة
    دييجو جوتا مع ليفربول (1)
  • عرض 14 صورة
    زفاف دييجو جوتا (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق لجوتا، يكشف فيه اسم أقرب أصدقائه.

توفى البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 28 عاما، إثر تعرضه لحادث سيارة رفقة شقيقه أندريه سيلفيا في إسبانيا.

وأجاب ديوجو جوتا في مقطع الفيديو عندما سئل عن أقرب أصدقائه في كرة القدم، قائلا: "روبن نيفيز".

ونعى البرتغالي روبن نيفيز صديقه المقرب، وكتب عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "يقولون إننا لا نفقد الأشخاص حقًا إلا عندما ننساهم، أنا لن أنساك أبدًا".

وتزامل ديوجو جوتا ونيفيز في نادي بورتو البرتغالي، عام 2017، ,وبعدها في ولفرهامبتون الإنجليزي، إضافة إلى وجودهما معا في منتخب البرتغال.

اقرأ أيضًا:

قناة مجانية تذيع مباريات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية

https://www.masrawy.com/sports/sports-arab-international/details/2025/7/3/2814513

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديوجو جوتا روبن نيفيز صديق ديوجو جوتا المقرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مقترحان للتطبيق.. إعلان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة قريبًا
احسب إيجارك الجديد.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم وموعد تطبيقها
3 مطالب.. ماذا ينتظر صندوق النقد من مصر لاعتماد المراجعة الخامسة؟
الأرصاد : فرص لأمطار متفاوتة الشدة اليوم بهذه المحافظات.. استعدوا
بعد أيام من زفافه.. وفاة نجم ليفربول الإنجليزي