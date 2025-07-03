من هو أقرب صديق لـ ديوجو جوتا في كرة القدم؟

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق لجوتا، يكشف فيه اسم أقرب أصدقائه.

توفى البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 28 عاما، إثر تعرضه لحادث سيارة رفقة شقيقه أندريه سيلفيا في إسبانيا.

وأجاب ديوجو جوتا في مقطع الفيديو عندما سئل عن أقرب أصدقائه في كرة القدم، قائلا: "روبن نيفيز".

روبن نيفيز هو أقرب صديق لـ جوتا في عالم كرة القدم..

pic.twitter.com/tJuVPfKD0r — عمرو (@bt3) July 3, 2025

ونعى البرتغالي روبن نيفيز صديقه المقرب، وكتب عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "يقولون إننا لا نفقد الأشخاص حقًا إلا عندما ننساهم، أنا لن أنساك أبدًا".

وتزامل ديوجو جوتا ونيفيز في نادي بورتو البرتغالي، عام 2017، ,وبعدها في ولفرهامبتون الإنجليزي، إضافة إلى وجودهما معا في منتخب البرتغال.

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