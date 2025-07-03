توفى معه في الحادث.. من هو أندريه شقيق ديوجو جوتا؟

كتبت-هند عواد:

توفى البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 28 عاما، بعدما اشتعلت النيران في السيارة التي كان يستقلها رفقة شقيقه أندريه سيلفا لاعب بينافيل، في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

وكان الشقيقان مسافرين على الطريق السريع A-52 عبر بلدية سيرناديلا، وانفجر أحد إطارات السيارة التي كانا يستقلانها، أثناء محاولتهما تجاوز سيارة أخرى، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق، واشتعال النيران فيها.

من هو أندريه سيلفا شقيق ديوجو جوتا؟

كان أندريه سيلفا لاعب كرة قدم أيضًا، إذ أنه يلعب مع نادي بينافيل، وهو نادٍ في الدرجة الثانية البرتغالية .

وفي هذا الموسم، شارك أندريه سيلفا في 32 مباراة، مسجلًا هدفين ومقدمًا تمريرتين حاسمتين، وكان مركزه لاعب وسط هجومي، وطوال مسيرته لعب 143 مباراة، مسجلًا 21 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة.

خلال أسابيع قليلة، كان سيبدأ أندريه سيلفا موسمه الثالث مع الفريق، والأخير له قبل انتهاء عقده في 30 يونيو 2026، وتخرج اللاعب من أكاديمية شباب بورتو، مثل شقيقه ديوجو جوتا، ولعب مع بوافيستا وفاماليساو، كما لعب مع جوندومار ، وهو نادٍ من إحدى ضواحي بورتو.

ولم تكن مسيرة أندريه بنفس تأثير مسيرة شقيقه، ومع ذلك، نجح في صنع اسم لنفسه في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، ليصبح لاعبًا أساسيًا في فريق بينافيل، وتبلغ القيمة السوقية للاعب خط الوسط 350 ألف يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

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