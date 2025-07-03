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احتفلا بالزفاف قبل أسبوعين وتوفيا معًا.. مأساة الشقيقين ديوجو جوتا وأندريه

01:05 م الخميس 03 يوليه 2025
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كتبت-هند عواد:

في صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025، وتحديدًا على الطريق السريع ضمن نطاق بلدية سيرناديا الإسبانية، لقي الشقيقان البرتغاليان ديوجو جوتا، لاعب ليفربول، وأندريه سيلفا، لاعب بينافيل، مصرعهما، إثر انحدار السيارة التي كانا يستقلانها.

وقبل أسبوعين فقط، كان الشقيقان قد شاركا فرحتهما بإقامة حفل زفاف نجم الريدز؛ إذ احتفل ديوجو جوتا، يوم 22 يونيو الماضي بحفل زفافه.

ونشر ديوجو جوتا صورًا من حفل زفافه عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وكتب: "يوم لن ننساه أبدًا".

وكان الشقيقان يقضيان عطلتهما في إسبانيا، قبل أن يتعرضا لحادث سير مروع، حيث انفجر أحد إطارات السيارة أثناء محاولة تجاوز، ما أدى إلى خروجها عن الطريق واشتعال النيران فيها، الأمر الذي أسفر عن وفاتهما في الحال.

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