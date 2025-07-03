أول تعليق رسمي من ليفربول على وفاة ديوجو جوتا

كتب- محمد خيري:

نعي نادي ليفربول الإنجليزي، لاعبه البرتغالي دييجو جوتا، الذي توفي اليوم الخميس، عن عمر 28 عام، في حادث أليم.

وكتب نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى نادي ليفربول ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير في إسبانيا."

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، تفاصيل وفاة البرتغالي البرتغالي دييجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي توفى اليوم الخميس 3 يوليو عن عمر ناهز 28 عاما، في حادث سيارة بعد أيام من زفافه.

ذكرت الصحيفة، أن دييجو جوتا توفى في حادث سيارة كان يقودها رفقة شقيقه، الذي توفي أيضًا، واشتعلت فيها النيران بعد انحرافها عن الطريق.

وأضافت الصحيفة، أن جوتا كان يسافر برفقة شقيقه على الطريق السريع A52، ضمن نطاق بلدية سيرناديّا، خلال الليل، وحوالي الساعة 00:30 من فجر الأربعاء، تعرضت السيارة التي كانا يستقلانها، من طراز لامبورجيني، للانفجار في أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز، ما أدى إلى خروجها عن الطريق.

وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة اللاعبين البرتغاليين على الفور.