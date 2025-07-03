كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق رسمي من ليفربول على وفاة ديوجو جوتا

12:52 م الخميس 03 يوليو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أندريه سيلفا شقيق دييجو جوتا لاعب ليفربول (3)
  • عرض 13 صورة
    أندريه سيلفا شقيق دييجو جوتا لاعب ليفربول (6)
  • عرض 13 صورة
    أندريه سيلفا شقيق دييجو جوتا لاعب ليفربول (5)
  • عرض 13 صورة
    دييجو جوتا (3)
  • عرض 13 صورة
    دييجو جوتا (1)
  • عرض 13 صورة
    دييجو جوتا مع منتخب البرتغال (1)
  • عرض 13 صورة
    أندريه سيلفا شقيق دييجو جوتا لاعب ليفربول (4)
  • عرض 13 صورة
    زفاف دييجو جوتا (4)
  • عرض 13 صورة
    عائلة دييجو جوتا (2)
  • عرض 13 صورة
    عائلة دييجو جوتا (1)
  • عرض 13 صورة
    زفاف دييجو جوتا (2)
  • عرض 13 صورة
    دييجو جوتا مع ليفربول (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

نعي نادي ليفربول الإنجليزي، لاعبه البرتغالي دييجو جوتا، الذي توفي اليوم الخميس، عن عمر 28 عام، في حادث أليم.

وكتب نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى نادي ليفربول ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير في إسبانيا."

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، تفاصيل وفاة البرتغالي البرتغالي دييجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي توفى اليوم الخميس 3 يوليو عن عمر ناهز 28 عاما، في حادث سيارة بعد أيام من زفافه.

ذكرت الصحيفة، أن دييجو جوتا توفى في حادث سيارة كان يقودها رفقة شقيقه، الذي توفي أيضًا، واشتعلت فيها النيران بعد انحرافها عن الطريق.

وأضافت الصحيفة، أن جوتا كان يسافر برفقة شقيقه على الطريق السريع A52، ضمن نطاق بلدية سيرناديّا، خلال الليل، وحوالي الساعة 00:30 من فجر الأربعاء، تعرضت السيارة التي كانا يستقلانها، من طراز لامبورجيني، للانفجار في أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز، ما أدى إلى خروجها عن الطريق.

وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة اللاعبين البرتغاليين على الفور.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوتا يوجو جوتا فاة ديوجو جوتا يفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

احسب إيجارك الجديد.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم وموعد تطبيقها
3 مطالب.. ماذا ينتظر صندوق النقد من مصر لاعتماد المراجعة الخامسة؟
الأرصاد : فرص لأمطار متفاوتة الشدة اليوم بهذه المحافظات.. استعدوا
بعد أيام من زفافه.. وفاة نجم ليفربول الإنجليزي