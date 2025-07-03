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"مفجع للغاية".. أحمد المحمدي ينعى ديوجو جوتا لاعب ليفربول

12:46 م الخميس 03 يوليو 2025
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    دييجو جوتا مع ليفربول (2)
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    دييجو جوتا مع منتخب البرتغال (3)
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كتبت-هند عواد:

نعى أحمد المحمدي لاعب منتخب مصر وأستون فيلا السابق، البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

ونشر المحمدي صورته مع ديوجو عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وكتب: "مُفجعٌ للغاية. رحم الله ديوجو جوتا".

وتوفى ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا لاعب بينافيل، في حادث سيارة كان يقودها الأول في إسبانيا، واشتعلت فيها النيران بعد انحرافها عن الطريق.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، جوتا كان يسافر برفقة شقيقه على الطريق السريع A52، ضمن نطاق بلدية سيرناديّا، خلال الليل، وحوالي الساعة 00:30 من فجر الأربعاء، تعرضت السيارة التي كانا يستقلانها، من طراز لامبورجيني، للانفجار في أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز، ما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة اللاعبين البرتغاليين على الفور.

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