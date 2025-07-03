"يوم لن ننساه".. آخر ظهور لـ ديوجو جوتا لاعب ليفربول ليفربول قبل وفاته

كتبت-هند عواد:

توفى البرتغالي ديجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس 3 يوليو عن عمر ناهز 28 عاما، في حادث سيارة، بعد أسبوعين من حفل زفافه.

آخر ظهور لديجو جوتا قبل وفاته

كان الظهور الأخير لدييجو جوتا، في حفل زفافه وزوجته كاردوزو، الذي أقيم يوم 22 يونيو الماضي.

ونشر ديجو جوتا مقطع فيديو من حفل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أمس الأربعاء 2 يوليو، وكتب: "يوم لن ننساه أبدًا".

كيف توفى دييجو جوتا؟

وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، توفى دييجو جوتا في حادث سيارة كان يقودها رفقة شقيقه، الذي توفي أيضًا، واشتعلت فيها النيران بعد انحرافها عن الطريق، وذلك بمحافظة ثامورا الإسبانية.

وأضافت الصحيفة، أن جوتا كان يسافر برفقة شقيقه على الطريق السريع A52، ضمن نطاق بلدية سيرناديّا، خلال الليل، وحوالي الساعة 00:30 من فجر الأربعاء، تعرضت السيارة التي كانا يستقلانها، من طراز لامبورجيني، للانفجار في أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز، ما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة اللاعبين البرتغاليين على الفور.

جدير بالذكر أن دييجو جوتا انضم إلى ليفربول في سبتمبر 2020 من ولفرهامبتون، بعد اللعب في عدة أندية، أبرزها بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

ولعب دييجو جوتا 182 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 65 هدفا وصنع 26 آخرين.

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