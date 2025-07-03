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بعد أيام من زفافه.. وفاة نجم ليفربول الإنجليزي

11:23 ص الخميس 03 يوليه 2025
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    عائلة دييجو جوتا (2)
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    عائلة دييجو جوتا (1)
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    دييجو جوتا مع منتخب البرتغال (3)
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    دييجو جوتا مع ليفربول (2)
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    دييجو جوتا مع ليفربول (3)
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كتبت-هند عواد:

توفى البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس 3 يوليو، عن عمر ناهز 28 عاما، في حادث سيارة بعد خمسة أيام من يوم زفافه.

وقالت صحيفة "ديلي ميل الإنجليزية" نقلا عن وسائل إعلام برتغالية، إن ديوجو توفى إثر حادث سير في إسبانيا.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الحادث وقع في مقاطعة "زامورا"، في الكيلومتر 65 من أ-52 ، في ذروة بلدية بالاسيوس دي سانابريا.

وانضم دييجو جوتا إلى ليفربول في سبتمبر 2020 من ولفرهامبتون، بعد اللعب في عدة أندية، أبرزها بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

ولعب دييجو جوتا 182 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 65 هدفا وصنع 26 آخرين.

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