شرطي وهزيمة بخماسية.. من هو داني ماكيلي حكم مباراة الهلال وفلومينينسي؟

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إدارة الحكم الهولندي داني ماكيلي لمباراة الهلال السعودي و فلومينينسي البرازيلي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وتعد هذه المرة الثامنة التي يدير فيها ماكيلي مباراة للهلال، ولم يخسر الزعيم سوى مباراة وحيدة مع صافرة الهولندي.

وأدار داني ماكيلي 3 مباراة للهلال في الدوري السعودي، فاز الفريق في مباراتين وتعادل في مباراة، إضافة إلى مباراتين في نصف نهائي كأس الملك، وفاز الهلال في لقاء وخسر آخر بخماسية نظيفة.

كما أدار ماكيلي مباراة الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي والتي فاز بها بركلات الترجيح، وكانت آخر مباراة أدارها للفريق في النسخة الحالية من المونديال والتي فاز فيها الزعيم على باتشوكا، بثنائية نظيفة.

وخلال مباراة الهلال وباتشوكا التي أقيمت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، أشهر ماكيلي 4 بطاقات صفراء، اثنتان لكل فريق.

من هو داني ماكيلي؟

ولد الهولندي داني ماكيلي في يناير 1983 (لديه 42 عاما)، وبجانب التحكيم يعمل شرطيا محققا في روتردام.

وبدأ ماكيلي التحكيم في سن مبكر وأصبح حكام دوليا، عام 2011، بعدما ظهر للمرة الأولى في سبتمبر 2009.

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