قنوات إم بي سي تعلن بث مباراتين في ربع نهائي كأس العالم بالمجان

كتبت-هند عواد:

أعلنت شبكة قنوات إم بي سي، بث مباراتين من مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بالمجان عبر قناة إم بي سي مصر 2.

وكتب الإعلامي إبراهيم فايق مذيع قناة إم سي مصر 2، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مباريات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية المذاعة مجانا على شاشة 2 MBC MASR بتغطية كاملة واستوديو تحليلي متميز على أعلى مستوى".

وأضاف: "الجمعة: 4 يوليو الساعة 10 مساءً، الهلال السعودي و فلومينينسي البرازيلي، بتعليق مدحت شلبي، والمباراة الثانية يوم السبت 5 يوليو الساعة 7 مساءً، مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، بتعليق فارس عوض".

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