لاعبو الهلال السعودي يحتفلون بمولود جديدة لرئيس النادي (صور)

كتب- محمد عبدالهادي:

شهد معسكر نادي الهلال السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية لحظة إنسانية مميزة، حيث احتفل لاعبو الفريق بقدوم "مضاوي"، المولود الجديدة لرئيس النادي فهد بن نافل.

وجاءت هذه الاحتفالات خلال تواجد الفريق في أمريكا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي بلغ فيها الدور ربع النهائي بعد مشوار مميز أبهر الجميع، خاصة عقب فوزه التاريخي على مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 من البطولة.

وشهدت الأجواء الاحتفالية مشاركة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي انضم للفريق مؤخرًا على سبيل الإعارة لتعويض الغيابات الهجومية بسبب الإصابات.

ولفت الاحتفال أيضا تواجد المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي المدير الفني للهلال، والجهاز الفني للفريق بالكامل.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع نظيره فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية غدا الجمعة، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.