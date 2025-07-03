كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

6 صور من استمتاع قفشة بإجازته الصيفية على الشاطئ رفقة نجله

07:01 ص الخميس 03 يوليو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أفشة ونجله (2)
  • عرض 6 صورة
    أفشة ونجله (5)
  • عرض 6 صورة
    أفشة ونجله (3)
  • عرض 6 صورة
    أفشة ونجله (4)
  • عرض 6 صورة
    أفشة ونجله (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

شارك محمد مجدي "قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بمجموعة من الصور التي وثّقت لحظات من إجازته الصيفية التي يقضيها برفقة نجله "مالك".

وظهر قفشة في الصور وهو يلعب مع نجله على رمال البحر، وسط أجواء عائلية مرحة.

وكان النادي الأهلي ودّع منافسات كأس العالم للأندية من دور المجموعات، بعد تعادل مثير أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، في مباراة شهدت تألق المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

واكتفى الأهلي بالمركز الرابع في مجموعته برصيد نقطتين فقط، خلف بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأميركي، فيما تصدر الفريق البرازيلي الترتيب، متقدماً بفارق الأهداف عن إنتر ميامي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد مجدي أفشة أفشة ونجله النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل