6 صور من استمتاع قفشة بإجازته الصيفية على الشاطئ رفقة نجله

كتب - نهى خورشيد

شارك محمد مجدي "قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بمجموعة من الصور التي وثّقت لحظات من إجازته الصيفية التي يقضيها برفقة نجله "مالك".

وظهر قفشة في الصور وهو يلعب مع نجله على رمال البحر، وسط أجواء عائلية مرحة.

وكان النادي الأهلي ودّع منافسات كأس العالم للأندية من دور المجموعات، بعد تعادل مثير أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، في مباراة شهدت تألق المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

واكتفى الأهلي بالمركز الرابع في مجموعته برصيد نقطتين فقط، خلف بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأميركي، فيما تصدر الفريق البرازيلي الترتيب، متقدماً بفارق الأهداف عن إنتر ميامي.