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8 صور من استقبال نجوم الهلال لعبدالرزاق حمدالله في معسكر أمريكا

06:57 ص الخميس 03 يوليه 2025
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كتب - نهى خورشيد

شهد معسكر نادي الهلال السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية انضمام المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى بعثة الزعيم، بعد انضمامه رسمياً على سبيل الإعارة من نادي الشباب للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ووصل حمدالله إلى فندق ذا سيليستي في أورلاندو، مقر إقامة الفريق، وسط أجواء ترحيب كبير من زملائه في الهلال.

وكان الهلال حصل على موافقة الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم لتسجيل حمدالله ضمن قائمته، مستفيداً من لائحة الفيفا التي تتيح فترة تسجيل استثنائية للبطولة، خاصة بعد الأداء البطولي للأزرق في مواجهة مانشستر سيتي بدور الـ16، والتي حسمها الزعيم بنتيجة 4-3.

ومن المتوقع أن يشارك حمدالله في تدريبات الفريق ابتداءً من اليوم، استعدادًا للمواجهة المنتظرة ضد نادي فلوميننسي البرازيلي في ربع النهائي، والمقررة مساء الجمعة على ملعب كامبينج وورلد في أورلاندو.

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عبد الرزاق حمدالله الهلال السعودي مونديال الأندية كأس العالم للأندية
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