موقف الأهلي.. فيفا يكشف المباريات الأكثر حضورًا بكأس العالم للأندية؟

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أرقام الحضور الجماهيري في مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حتى تاريخ 13 يوليو الجاري، قبل انطلاق منافسات الدور ربع النهائي.

وأوضح "فيفا" في بيان رسمي أن إجمالي عدد الجماهير التي حضرت مباريات البطولة منذ بداية دور المجموعات تجاوز 2 مليون مشجعًا.

وبالرغم من المشاركة الإفريقية في البطولة، والتي يمثلها النادي الأهلي والوداد والترجي وصن داونز، إلا أن تقرير "فيفا" أشار إلى أن قائمة المباريات الأعلى حضورًا لم تتضمن أي مباراة لفريق إفريقي.

المباريات الأعلى حضورًا في مونديال الأندية حتى الآن:

باريس سان جيرمان × أتلتيكو مدريد – 80,619 مشجعًا

ريال مدريد × باتشوكا – 70,248 مشجعًا

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي – 65,574 مشجعًا

ريد بول سالزبورج × ريال مدريد – 64,811 مشجعًا

بايرن ميونخ × بوكا جونيورز – 63,587 مشجعًا

ريال مدريد × الهلال – 62,415 مشجعًا