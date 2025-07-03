موقف الأهلي.. فيفا يكشف المباريات الأكثر حضورًا بكأس العالم للأندية؟
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كتب- محمد عبدالهادي:
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أرقام الحضور الجماهيري في مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حتى تاريخ 13 يوليو الجاري، قبل انطلاق منافسات الدور ربع النهائي.
وأوضح "فيفا" في بيان رسمي أن إجمالي عدد الجماهير التي حضرت مباريات البطولة منذ بداية دور المجموعات تجاوز 2 مليون مشجعًا.
وبالرغم من المشاركة الإفريقية في البطولة، والتي يمثلها النادي الأهلي والوداد والترجي وصن داونز، إلا أن تقرير "فيفا" أشار إلى أن قائمة المباريات الأعلى حضورًا لم تتضمن أي مباراة لفريق إفريقي.
المباريات الأعلى حضورًا في مونديال الأندية حتى الآن:
باريس سان جيرمان × أتلتيكو مدريد – 80,619 مشجعًا
ريال مدريد × باتشوكا – 70,248 مشجعًا
باريس سان جيرمان × إنتر ميامي – 65,574 مشجعًا
ريد بول سالزبورج × ريال مدريد – 64,811 مشجعًا
بايرن ميونخ × بوكا جونيورز – 63,587 مشجعًا
ريال مدريد × الهلال – 62,415 مشجعًا
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