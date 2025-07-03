كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

موقف الأهلي.. فيفا يكشف المباريات الأكثر حضورًا بكأس العالم للأندية؟

02:13 ص الخميس 03 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 11 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 11 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 11 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 11 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 11 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 11 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 11 صورة
    احتفالات جماهير الوداد أمام فريق يوفنتوس
  • عرض 11 صورة
    احتفال لاعبي يوفنتوس بالهدف الثاني في مرمى الوداد (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الوداد ويوفنتوس (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أرقام الحضور الجماهيري في مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حتى تاريخ 13 يوليو الجاري، قبل انطلاق منافسات الدور ربع النهائي.

وأوضح "فيفا" في بيان رسمي أن إجمالي عدد الجماهير التي حضرت مباريات البطولة منذ بداية دور المجموعات تجاوز 2 مليون مشجعًا.

وبالرغم من المشاركة الإفريقية في البطولة، والتي يمثلها النادي الأهلي والوداد والترجي وصن داونز، إلا أن تقرير "فيفا" أشار إلى أن قائمة المباريات الأعلى حضورًا لم تتضمن أي مباراة لفريق إفريقي.

المباريات الأعلى حضورًا في مونديال الأندية حتى الآن:

باريس سان جيرمان × أتلتيكو مدريد – 80,619 مشجعًا

ريال مدريد × باتشوكا – 70,248 مشجعًا

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي – 65,574 مشجعًا

ريد بول سالزبورج × ريال مدريد – 64,811 مشجعًا

بايرن ميونخ × بوكا جونيورز – 63,587 مشجعًا

ريال مدريد × الهلال – 62,415 مشجعًا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي كأس العالم للأندية فيفا بطولة كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل