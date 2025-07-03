"بدون بطولات".. ما هو نادي بورتيمونينسي الذي انتقل إليه حمزة علاء؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي بورتيمونينسي البرتغالي رسميًا تعاقده مع حارس المرمى المصري حمزة علاء، قادمًا من صفوف النادي الأهلي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء.

ورغم أن اسم بورتيمونينسي قد لا يكون معروفًا لدى كثير من الجماهير العربية، إلا أن النادي يمتلك تاريخًا كبيرًا في كرة القدم البرتغالية، ويُعد من الأندية العريقة في المنطقة.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن نادي بورتيمونينسي البرتغالي كالتالي:

ما هو نادي بورتيمونينسي الذي انتقل إليه حمزة علاء؟

تأسس نادي بورتيمونينسي الرياضي في 14 أغسطس 1914، ويقع مقره في مدينة بورتيماو جنوب البرتغال، ويشتهر النادي بفريقه المحترف لكرة القدم الذي يلعب حاليًا في دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

ويُقام فريق بورتيمونينسي مبارياته على ملعب Estádio Municipal de Portimão الذي يتسع لنحو 4961 متفرجًا، بعد تحديثه في أوائل عام 2011.

تاريخ وإنجازات بورتيمونينسي

على الرغم من عدم فوزه بأي بطولة كبرى، إلا أن النادي كان حاضرًا بقوة في الدوري البرتغالي الممتاز لعدة مواسم، وبلغ ذروته في الثمانينيات، حيث لعب فقط في دوري الدرجة الأولى خلال تلك الفترة.

شهد النادي أفضل فتراته في موسم 1984-1985 عندما أنهى الدوري في المركز الخامس، مما أهله للمشاركة في كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1985-1986، حيث أُقصي من الدور الأول على يد نادي بارتيزان اليوغوسلافي.

كما وصل بورتيمونينسي إلى نصف نهائي كأس البرتغال ثلاث مرات في الأعوام 1983 و1987 و1988.

تقلبات الدوري وصعود وهبوط

في التسعينيات وأوائل الألفية، تنقل بورتيمونينسي بين دوري الدرجة الثانية والمستوى الثالث، مع محاولات عدة للعودة إلى الدرجة الأولى.

ففي موسم 2009-2010، تمكن الفريق بقيادة مدربه ليتوس من الصعود إلى الدرجة الأولى بعد غياب 20 عامًا، بفضل هدف الفوز الحاسم الذي سجله ويلسون إدواردو.

لكن الموسم التالي شهد هبوط الفريق مرة أخرى بعد نتائج متواضعة، وتكرر الأمر في موسم 2011-2012، حيث عاد بورتيمونينسي إلى الدرجة الثانية بسبب ظروف فنية ومالية معقدة.

نجح النادي في العودة إلى الدرجة الأولى موسم 2016-2017 بقيادة المدرب فيتور أوليفيرا، الذي يُعد من رموز النادي التدريبية، وحقق الفريق الصعود للمرة الخامسة على التوالي.

ورغم هبوطه في موسم 2019-2020، إلا أن بورتيمونينسي نجا من الهبوط بعد مشاكل مالية واجهها منافسوه، مما ضمن بقاؤه في الدوري الممتاز.