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"بعد انضمامه للفريق".. حمدالله يظهر في مران الهلال قبل مواجهة فلومينينسي بكأس العالم للأندية

12:32 ص الخميس 03 يوليو 2025
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    عبد الرزاق حمدالله وبونو
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كتب - يوسف محمد:

ظهر عبد الرزاق حمد الله لأول مرة أمس الأربعاء، في التدريبات الجماعية لفريق الهلال السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد الانضمام إلى الفريق على سبيل الإعارة خلال، لتدعيم صفوفه في مونديال الأندية 2025.

وكان الهلال السعودي أعلن أمس الأربعاء تعاقده مع المهاجم المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق الشباب، على سبيل الإعارة خلال مشاركة الفريق بمونديال الأندية.

وجاء ضم حمد الله إلى قائمة الهلال في مونديال الأندية، لتعويض الغيابات التي ضربت صفوف الفريق في المونديال وعلى رأسها الثنائي سالم الدوسري وألكساندر ميتروفيتش.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره فلومنينسي البرازيلي، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

والجدير بالذكر أن الهلال، نجح في الصعود إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز على حساب مان سيتي، في دور ال 16 بالبطولة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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عبد الرزاق حمدالله الهلال السعودي الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم للأندية 2025 فلومنينسي البرازيلي
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