هل يلتقي الشقيقان في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

كتبت-هند عواد:

تأهل الثنائي ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، في إعادة مرتقبة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024، الذي تُوّج به المرينجي آنذاك، إلا أن الأنظار لم تكن تتجه فقط إلى الصراع الكروي الكبير، بل أيضًا إلى مواجهة عائلية كانت مرتقبة بين الشقيقين جود وجوب بيلينجهام، قبل أن تُلغى.

البطاقات الصفراء تفسد لقاء الشقيقين في المونديال

كان من المنتظر أن تشهد المواجهة أول صدام رسمي بين جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، وشقيقه الأصغر جوب لاعب بوروسيا دورتموند، لكن الأخير سيغيب عن اللقاء بسبب تراكم البطاقات، عقب حصوله على إنذار في مواجهة مونتيري ضمن دور الـ16، وهو الإنذار الثاني له في البطولة بعد بطاقة أخرى في دور المجموعات.

وعلق نيكو كوفاتش المدير الفني لبروسيا دورتموند، على غياب لاعبه الشاب وقال في المؤتمر الصحفي: "جوب لم يكن يعلم أن حصوله على بطاقة ثانية سيؤدي إلى الإيقاف. تفاجأ بالقرار، لكنه لا يزال في بداية مسيرته، مثل شقيقه جود. أثق أنهما سيتقابلان مستقبلًا، سواء في دوري الأبطال أو في بطولات أخرى".

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