خلفا لمودريتش.. ريال مدريد يعلن رقم كيليان مبابي الجديد

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ريال مدريد ارتداء المهاجم الفرنسي كيليان مبابي القميص رقم 10، خلفا للوكا مودريتش الذي انضم إلى إي سي ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتدى مبابي القميص رقم 9 منذ أن انضم للريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وساهم اللاعب صاحب الـ 26 عاما في 49 هدفا (سجل 44 هدفا، وقدم 5 تمريرات حاسمة) خلال 59 مباراة مع ريال مدريد بجميع المسابقات.

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