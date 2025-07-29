لاعب بيراميدز الشاب يكشف لمصراوي تفاصيل معايشته في البرتغال
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتبت-هند عواد:
كشف يوسف محمود "شيكا" لاعب نادي بيراميدز، تفاصيل المعايشة التي سيقضيها في نادي جيل فيسنتي البرتغالي.
وقال يوسف في تصريحات خاصة لمصراوي: "حتى الآن منتظر التأشيرة، لكن الفريق وافق على المعايشة وستكون لمدة 20 يوما".
وأضاف يوسف محمود صاحب الـ18 عاما: "أتمنى الاحتراف في الخارج وأن استكمل مسيرته في الخارج بعد المعايشة".
اقرأ أيضًا:
لماذا طلب المصري ضم عواد في صفقة تبادلية؟.. مصدر يُجيب
"المسدس في ظهره".. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على ما فعله عبدالقادر
فيديو قد يعجبك: