لاعب بيراميدز الشاب يكشف لمصراوي تفاصيل معايشته في البرتغال

كتبت-هند عواد:

كشف يوسف محمود "شيكا" لاعب نادي بيراميدز، تفاصيل المعايشة التي سيقضيها في نادي جيل فيسنتي البرتغالي.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لمصراوي: "حتى الآن منتظر التأشيرة، لكن الفريق وافق على المعايشة وستكون لمدة 20 يوما".

وأضاف يوسف محمود صاحب الـ18 عاما: "أتمنى الاحتراف في الخارج وأن استكمل مسيرته في الخارج بعد المعايشة".

اقرأ أيضًا:

لماذا طلب المصري ضم عواد في صفقة تبادلية؟.. مصدر يُجيب

"المسدس في ظهره".. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على ما فعله عبدالقادر