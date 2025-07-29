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لاعب بيراميدز الشاب يكشف لمصراوي تفاصيل معايشته في البرتغال

08:31 م الثلاثاء 29 يوليو 2025
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  • عرض 6 صورة
    يوسف محمود شيكا لاعب بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    يوسف محمود شيكا لاعب بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    يوسف محمود شيكا لاعب بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    يوسف محمود شيكا لاعب بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    يوسف محمود شيكا لاعب بيراميدز
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كتبت-هند عواد:

كشف يوسف محمود "شيكا" لاعب نادي بيراميدز، تفاصيل المعايشة التي سيقضيها في نادي جيل فيسنتي البرتغالي.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لمصراوي: "حتى الآن منتظر التأشيرة، لكن الفريق وافق على المعايشة وستكون لمدة 20 يوما".

وأضاف يوسف محمود صاحب الـ18 عاما: "أتمنى الاحتراف في الخارج وأن استكمل مسيرته في الخارج بعد المعايشة".

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يوسف محمود بيراميدز يوسف محمود شيكا
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