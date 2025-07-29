كتبت-هند عواد:

ألقت الجهات الأمنية بمطار القاهرة، القبض على رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، أثناء عودته من تركيا، وذلك بسبب حكم قضائي ضده في قضية تزوير وأداء شخص آخر الامتحانات بدلا منه.

وتعيد هذه الواقعة الأذهان إلى يناير عام 2022، عندما اكتشف المراقبون إحدى لجان الامتحانات بالمعهد العالي بشبرامنت في الجيزة، أداء شاب للامتحانات بدلا من مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وجالطة سراي آنذاك.

ومن المفارقات أن مصطفى محمد كان رفقة بعثة الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، في تلك التوقيت، وأثناء امتحانات منتصف العام، اكتشف المراقبون الأمر وأبلغ المعهد مركز أبوالنمرس بضبط حالة تزوير داخل لجنة الفرقة الثانية.

واعترف الشاب بارتكابه الواقعة، قائلا: "دا صاحبي وأنا بساعده علشان مستقبله.. كفاية إنه بيمثل مصر في بطولة قارية، بحاول أنقذه من الرسوب"، مشيرا إلى أنه أدى 3 امتحانات بدلا من مصطفى محمد.

وقرر المعهد إلغاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022 لمصطفى محمد، وأحيلت الواقعة إلى النيابة.

ووفقا لصحيفة "medyablok" التركية، نفى مصطفى محمد تلك الواقعة، وأشار إلى أنه لا علاقة له بها ولا يعلم أي شيء عن الشخص الذي أدى الامتحانات بدلا منه.

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