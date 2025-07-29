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ثالث الراحلين.. نجم ليفربول يغادر المعسكر لأسباب شخصية

07:00 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

أليسون وصلاح

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كتب - محمد القرش:

سيغيب حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر عن المباراة الأخيرة للفريق في جولة اليابان التحضيرية للموسم الجديد بعد عودته إلى بلاده لأسباب شخصية.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، أن حارس المرمى حصل على إذن من فريق الريدز لمغادرة الجولة مبكرًا والتغيب عن مباراتهم ضد فريق يوكوهاما إف مارينوس.

ولم يشارك اللاعب البرازيلي في التدريب المفتوح لليفربول في طوكيو اليوم الثلاثاء.

ويعد أليسون هو اللاعب الثالث من ليفربول الذي يغادر الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

وكان جو جوميز هو أول لاعب ينسحب من المعسكر، حيث عاد المدافع إلى بلاده الأسبوع الماضي عندما كان الريدز في هونج كونج.

وحصل لويس دياز أمس الإثنين على إذن لمغادرة معسكر ليفربول حيث يقترب من الانتقال إلى بايرن ميونيخ مقابل 65.5 مليون جنيه إسترليني.

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أليسون ليفربول معسكر ليفربول لويس دياز جو جوميز
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