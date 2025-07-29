النصر السعودي يعلن رسميًا التعاقد مع جواو فيليكس

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت إدارة شركة نادي النصر إنهائها إجراءات توقيع العقد مع النجم البرتغالي جواو فيليكس قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وأشار نادي النصر عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء إلى أن اللاعب صاحب الـ 25 عامًا قد وقع على عقود حتى عام 2027 في جلسة مثل بها شركة النادي المدير الرياضي سيماو كوتينيو.

وظهر فيليكس مساء أمس الإثنين وهو يجاور مواطنه كريستيانو رونالدو خلال الحصة التدريبية المقامة بمعسكر النصر بدولة النمسا، لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا

جواو فيليكس كان قد انضم لصفوف تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ثم خرج على سبيل الإعارة لنادي ميلان.

وشارك المهاجم البرتغالي الدولي خلال الموسم الماضي بـ 41 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3

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