نيمار يعتزم الرحيل عن سانتوس بعد إطلاق صافرات الاستهجان ضده



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن غضب النجم البرازيلي بصفوف سانتوس ببلاده نيمار دا سيلفا من صافرات الاستهجان التي تطلقها جماهير ناديه ضده بسبب تراجع مستواه.

شبكة "Tyc Sports" الأرجنتينية ذكرت عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء أن اللاعب صاحب الـ 33 عاماً يدرس بقوة الرحيل عن سانتوس والعودة إلى الدوري الفرنسي.

وستكون عودة نيمار للدوري الفرنسي بقميص فريق مارسيليا هذه المرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إذ حسم مصيره بالرحيل.

اللاعب البرازيلي الدولي تواجد في الدوري الفرنسي بالانتقالات الصيفية لموسم 2017/18 عبر بوابة باريس سان جيرمان قبل أن يرحل في بالانتقالات الصيفية بموسم 2023/24 لصفوف الهلال السعودي ومنه إلى سانتوس بالانتقالات الشتوية بالموسم التالي.

نادي سانتوس أعلن نهاية يونيو الماضي تجديد تعاقده مع نجمه نيمار حتى نهاية العام الجاري 2025 مع إمكانية التجديد بعد نهاية التعاقد.

وكان عقد نيمار مع فريق سانتوس لمدة 6 أشهر أي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.

ويحصل نيمار بحسب تقارير صحفية برازيلية على راتب شهري يصل إلى 700 ألف يورو.

وشارك اللاعب خلال موسم 24/25 بـ 18 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 خلال 1115 دقيقة لعب.

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