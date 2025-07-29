كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح الأضواء خلال الحصة التدريبية قبل مباراة يوكوهاما مارينوس الياباني.

ويلتقي فريق ليفربول نظيره يوكوهاما الياباني وديًا عند الواحدة والنصف ظهرًا ضمن جولته الآسيوية خلال الفترة الحالية.

وظهر محمد صلاح خلال مقطع فيديو نشرته حسابات نادي ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدته 14 ثانية وهو يسجل هدفين غير معتادين له أحدهما بـ "الكعب" والآخر بـ "الرأس".

وكان فريق ليفربول قد أنهى محطته الأولى الخارجية في مدينة هونج كونج الصينية حيث خسر برباعية مقابل هدفين على يد نظيره ميلان على أن ينتظره ودية ثانية أمام نظيره يوكوهاما مارينوس الياباني يوم غد الأربعاء في محطته الثانية.

A masterclass from Mo 😁 pic.twitter.com/OVQeEVIv6X — Liverpool FC (@LFC) July 28, 2025

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