قبل الإعلان عن المرشحين.. آخر 10 متوجين بجائزة الفتى الذهبي

أيام قليلة تفصلنا عن المرشحين لجوائز حفل البالون دور، الذي يقام في 22 سبتمبر المقبل على مسرح شاتليه في باريس.

وتعد جائزة الفتى الذهبي من أهم أحداث حفل البالون دور، حيث يحصدها أفضل لاعب صاعد عن كل عام.

وفاز لامين يامال بجائزة أفضل لاعب شاب في عام 2024، بعد الأداء المذهل الذي قدمه في سن الـ17 عاما مع نادي برشلونة بجميع المسابقات.

آخر 10 متوجين بجائزة الفتى الذهبي

1. لامين يامال - 2024

2. جود بيلينجهام - 2023

3. جافي - 2022

4. بيدري - 2021

5. إيرلينج هالاند - 2020

6. جواو فيليكس - 2019

7. دي ليخت - 2018

8. كيليان مبابي - 2017

9. ريناتو سانشيز - 2016

10. مارسيال - 2015