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قبل الإعلان عن المرشحين.. آخر 10 متوجين بجائزة الفتى الذهبي

05:18 ص الثلاثاء 29 يوليو 2025
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    جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد خلال مباراة باتشوكا
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    جافي لاعب برشلونة من المؤتمر الصحفي
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    بيدري
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    هالاند يروج لقميص مانشستر سيتي الجديد (1)
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    جواو فيليكس
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    دي ليخت
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    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد1
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    ريناتو سانشيز
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    الفرنسي انطوني مارسيال يسدد خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد بنفيكا في دوري ابطال اوروبا. 31 تشرين الاول/اكتوبر 2017
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أيام قليلة تفصلنا عن المرشحين لجوائز حفل البالون دور، الذي يقام في 22 سبتمبر المقبل على مسرح شاتليه في باريس.

وتعد جائزة الفتى الذهبي من أهم أحداث حفل البالون دور، حيث يحصدها أفضل لاعب صاعد عن كل عام.

وفاز لامين يامال بجائزة أفضل لاعب شاب في عام 2024، بعد الأداء المذهل الذي قدمه في سن الـ17 عاما مع نادي برشلونة بجميع المسابقات.

آخر 10 متوجين بجائزة الفتى الذهبي

1. لامين يامال - 2024

2. جود بيلينجهام - 2023

3. جافي - 2022

4. بيدري - 2021

5. إيرلينج هالاند - 2020

6. جواو فيليكس - 2019

7. دي ليخت - 2018

8. كيليان مبابي - 2017

9. ريناتو سانشيز - 2016

10. مارسيال - 2015

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لامين يامال ائزة الفتى الذهبي لفتى الذهبي لبالون دور يلينجهام يدري الاند
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